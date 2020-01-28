Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 16:04

Дубай. 28 января. ИНТЕРФАКС - Бойцы сирийской правительственной армии во вторник взяли под контроль стратегически важный город Маарат ан-Нуман (провинция Идлиб), сообщает портал "Аль-Масдар".

Кроме того, им удалось выбить экстремистов и с бывшей военной базы Вади ад-Дейф, также расположенной в этой провинции.

По информации портала, оборонявшие город экстремисты решили не продолжать бои за него и отступили. В результате в Маарат ан-Нуман вошли бойцы 25-й дивизии сил специального назначения армии Сирии.

Таким образом, правительственные войска восстановили контроль над городом, который еще в 2012 году был захвачен вооруженными сторонниками сирийской оппозиции. Позже он перешел под контроль экстремистов.

Через Маарат ан-Нуман проходит автомагистраль, связывающая Дамаск с Алеппо. Кроме того, город считался важным оплотом противников Дамаска.

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