***Турция находится в координации с Россией по операции на Севере Сирии, подчеркнул Эрдоган
Стамбул. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Поддерживаемые Турцией силы в Сирии займут сирийские города Манбидж и Кобани,заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи слова приводят турецкие СМИ.
"Мы решительно настроены по отношению к Манбиджу. Оппозиционные силы скоро войдут", - сказал Эрдоган.
Также турецкий президент подчеркнул, что Турция координируется с РФ в вопросе операции на севере Сирии, отметив, что проблем с Москвой нет.
"В Кобани (городе на севере Сирии - ИФ) не будет проблем. Мы координируемся с Россией", - сказал Эрдоган.
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