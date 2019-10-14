Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 10:30

***Турция находится в координации с Россией по операции на Севере Сирии, подчеркнул Эрдоган

Стамбул. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Поддерживаемые Турцией силы в Сирии займут сирийские города Манбидж и Кобани,заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи слова приводят турецкие СМИ.

"Мы решительно настроены по отношению к Манбиджу. Оппозиционные силы скоро войдут", - сказал Эрдоган.

Также турецкий президент подчеркнул, что Турция координируется с РФ в вопросе операции на севере Сирии, отметив, что проблем с Москвой нет.

"В Кобани (городе на севере Сирии - ИФ) не будет проблем. Мы координируемся с Россией", - сказал Эрдоган.

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