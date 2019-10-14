*** Анкара координирует с Москвой операцию
Стамбул. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Поддерживаемые Турцией силы в Сирии займут сирийские города Манбидж и Кобани, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи слова приводят турецкие СМИ.
"Мы решительно настроены по отношению к Манбиджу. Оппозиционные силы скоро войдут", - сказал Эрдоган.
Также турецкий президент подчеркнул, что Турция координируется с РФ в вопросе операции на севере Сирии, отметив, что проблем с Москвой нет.
"В Кобани (городе на севере Сирии - ИФ) не будет проблем. Мы координируемся с Россией", - сказал Эрдоган.
Ранее СМИ сообщали, что сирийские правительственные войска готовятся занять позиции в городе Манбидж и в районе города Кобани на севере Сирии в рамках договорённостей с курдскими группировками.
9 октября Эрдоган сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.
В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка "Сирийская национальная армия". Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские "Отряды народной самообороны" из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.
Турецкие военные сообщают, что в ходе операции нейтрализовали уже порядка 550 боевиков.
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