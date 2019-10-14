Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 10:39

*** Анкара координирует с Москвой операцию

Стамбул. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Поддерживаемые Турцией силы в Сирии займут сирийские города Манбидж и Кобани, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи слова приводят турецкие СМИ.

"Мы решительно настроены по отношению к Манбиджу. Оппозиционные силы скоро войдут", - сказал Эрдоган.

Также турецкий президент подчеркнул, что Турция координируется с РФ в вопросе операции на севере Сирии, отметив, что проблем с Москвой нет.

"В Кобани (городе на севере Сирии - ИФ) не будет проблем. Мы координируемся с Россией", - сказал Эрдоган.

Ранее СМИ сообщали, что сирийские правительственные войска готовятся занять позиции в городе Манбидж и в районе города Кобани на севере Сирии в рамках договорённостей с курдскими группировками.

9 октября Эрдоган сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка "Сирийская национальная армия". Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские "Отряды народной самообороны" из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Турецкие военные сообщают, что в ходе операции нейтрализовали уже порядка 550 боевиков.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!