Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 14:46

(дополненная версия, добавлены 5 - 6-й абзацы)

Брюссель. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в понедельник сообщил, что сирийский конституционный комитет начнет работу в полдень по женевскому времени 30 октября.

"Комитет будет официально запущен в среду, 30 октября, в 12:00 (по местному времени - ИФ)", - сказал Педерсен на пресс-конференции в Женеве. Он добавил, что на церемонии открытия выступит с речью.

Спецпосланник ООН по Сирии отметил, что в состав комитета входят 150 человек. Он подчеркнул, что вскоре после начала работы комитета заседания будет проводить рабочая группа в составе 45 человек: 15 - представителей властей Сирии, 15 - членов оппозиционной сирийской комиссии по переговорам и еще 15 - представители сирийского гражданского общества.

"Решения, как вы знаете, будут приниматься консенсусом, когда это будет возможным, или же большинством в 75%" - отметил Педерсен, указав, что это позволит сделать так, чтобы "ни один из блоков не диктовал" свои условия.

По словам Педерсена, в конституционный комитет входят представители всех сообществ Сирии, включая курдов. В то же время, отметил он, курдско-арабская коалиция Сирийские демократические силы (СДС), в комитете не представлена.

"У нас в комитете также есть (представители - ИФ) курдов, но... нет представителей СДС в комитете", - пояснил Педерсен.

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