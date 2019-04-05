Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 19:22

Берлин. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Формирование сирийского конституционного комитета завершается, считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Мы близко подошли в конце прошлого года к тому, чтобы сформировать такой комитет, в котором были бы представлены и правительство, и оппозиция, и гражданское общество Сирии", - сказал С.Вершинин журналистам в Берлине в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, формирование и запуск комитета "открыло бы новую страницу в деле надежного урегулирования сирийского конфликта".

"В этом плане нами много сделано, мы продолжаем это делать", - сказал он.

Важно, указал замглавы МИД, чтобы комитет и его состав были приняты сторонами.

"Нам заранее нужно согласие и понимание сторон. Мы к этому идем - сегодня осталось, я считаю, сделать немногое. Мы находимся в контакте с господином Гейром Педерсеном (спецпосланник генсека ООН по Сирии - ИФ)), иранцами и турками, а также с Дамаском и оппозицией. Я настроен оптимистично", - заключил российский дипломат.

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