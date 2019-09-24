Брюссель. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Сирия нуждается в том, чтобы представители международного сообщества, региона и другие различные участники собрались вместе и поддержали политическое решение для этой страны, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Эта война никогда не закончится с применением оружия. Эта война действительно может быть прекращена только посредническими усилиями и подлинным примирением в сирийском обществе. Этот конфликт может быть прекращен только посредством широкого политического соглашения под эгидой ООН", - сказала Могерини, выступая во вторник в Нью-Йорке на министерской встрече по сирийскому кризису.

Она приветствовала объявленное накануне соглашение о формировании конституционной комиссии Сирии.

По ее словам, это реальный шаг вперед для всей страны и для тех, кто много для этого работал, в том числе для спецпредставителя ООН Гейра Педерсена.

Могерини считает, что формирование конституционной комиссии следует рассматривать "в первую очередь как возможность для дальнейших шагов вперед на местах и реального воздействия на жизнь сирийского народа".

"Сирия может возродиться и двигаться вперед только путем достигнутого переговорами политического решения. Политического решения, которое откроет путь к единой, независимой, демократической и инклюзивной Сирии. Политического решения, которое обеспечит основу для устойчивого мира", - подчеркнула высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Такое решение, считает Могерини, может и должно появиться под эгидой ООН. "Это, - отметила она, - единственный способ достичь справедливого и долгосрочного решения, которое будет пользоваться поддержкой международного сообщества, региональных участников и всех слоев сирийского общества".

Именно с этой целью, напомнила глава европейской дипломатии, ЕС провел три брюссельских конференции о будущем Сирии и региона, самая последняя из которых состоялась в марте этого года.

"Только на 3-й Брюссельской конференции мы вместе договорились о выделении 8,3 млрд евро. Это был отличный результат. Я рада сообщить, что мы уже обеспечили более 90% объявленных взносов. Мы сдержали наше коллективное обещание сирийскому народу и соседям Сирии", - сообщила Могерини.

Она указала на то, что миллионы сирийцев по-прежнему перемещены из-за конфликта как внутри, так и за пределами Сирии.

"Мы знаем, что каждый сирийский беженец мечтает вернуться домой. И мы все хотим поддержать их мечту. (...) И все же этих людей нельзя заставить вернуться. Там должны быть условия для безопасного, добровольного и достойного возвращения. Никого нельзя принуждать вернуться. Слишком много сирийцев сталкиваются с произвольными арестами и принудительным призывом в армию по возвращении домой. У многих конфисковано их имущество", - продолжила Могерини.

Она полагает, что основой общей работы может стать восстановление страны, "которая нуждается в зданиях и инфраструктуре, но, что крайне важно, также нуждается в том, чтобы ее граждане жили без страха, с гарантией того, что их права и свободы полностью соблюдаются".

"Я полагаю, что сегодня у нас, возможно, впервые после стольких конференций, которые мы организовали по Сирии, есть некоторые обнадеживающие новости на политической арене", - резюмировала высокий представитель ЕС по иностранным делам.

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