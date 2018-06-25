Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 19:01 25.06.2018 - 19:01

Берлин. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Участковый суд берлинского района Тиргартен в понедельник приговорил девятнадцатилетнего сирийца к лишению свободы сроком на месяц, а также к 40 часам соцработ, за нападение на израильтянина, сообщает в понедельник газета "Вельт".

Нападавший во время следствия находился в камере предварительного заключения, поэтому все 4 недели срока он, фактически, уже отбыл.

Инцидент произошел 17 апреля. Студент ветеринарного факультета в кипе шел по улице вместе с приятелем. По словам молодых людей, они не являются верующими иудеями, но собирались посетить друзей-иудеев, поэтому оба надели ермолки. На улице на них напал молодой человек, который начал наносить удары мужским ремнем для брюк, кричать по-арабски "еврей" и выкрикивать оскорбления. Нападение удалось заснять на видео.

СМИ сообщили, что гражданин Сирии заявил, что его обидели первым, также он признался, что принимал наркотики. Жертва нападения в свою очередь утверждает, что не сказал нападавшему ни слова.

Инцидент вызвал в Германии большой резонанс, его осудили политики и представители общественности.

1тф эф

Neuer Inhalt Horizontal Line