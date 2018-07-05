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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 12:25 05.07.2018 - 12:25

*** За сутки вышло более 5 тыс. человек, за неделю - более 35 тыс.

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Более 5 тыс сирийцев за сутки покинули подконтрольную боевикам часть Юго-Западной зоны деэскалации, всего за неделю через гумкоридор вышло более 35 тыс. человек, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

"За прошедшие сутки более 5 тысяч сирийцев покинули западную часть Юго-Западной зоны деэскалации, подконтрольную боевикам, по организованному при содействии российского ЦПВС гуманитарному коридору вблизи населенного пункта Кафер-Шамс.", - говорится в сообщении Центра.

"Всего за неделю из данной зоны в районы, подконтрольные сирийскому правительству, вышло более 35 тысяч человек", - отметили военные.

По данным Центра примирения, основная часть беженцев уезжает к своим родственникам и знакомым, а для остальных развернуты два лагеря беженцев - "Джебаб" и "Рсас" в провинции Эс-Сувейда. Там организовано круглосуточное дежурство бригад скорой помощи, открыты медпункты и пункты раздачи горячего питания.

"Все беженцы обеспечиваются сирийскими властями продовольствием, бутилированной водой и предметами первой необходимости", - подчеркнули в Центре примирения.

По словам российских военных, жители населенных пунктов южной зоны деэскалации сообщают о тяжелой гуманитарной ситуации в районах, контролируемых боевиками из-за постоянной борьбы между действующими там формированиями за влияние и контроль над складами продовольствия. Местное население испытывает острый дефицит продовольствия, воды и медикаментов.

1ек ВВ

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