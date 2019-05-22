Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 18:28

Лондон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Нынешний президент ЮАР Сирил Рамафоса в среду официально переизбран главой государства, сообщают западные СМИ.

Его кандидатуру утвердил парламент страны в ходе первого заседания после прошедших ранее в мае выборов.

По итогам выборов правящая партия "Африканский национальный конгресс" (ANC), лидером которой является Рамафоса, потеряла значительное количество мест в парламенте, однако ей удалось сохранить большинство. Они располагают 230 из 400 мест.

Таким образом, отмечают СМИ, процедура утверждения по сути была лишь формальностью, поскольку никаких других кандидатов одержавшей победу на выборах ANC выдвинуто не было.

Ожидается, что в ближайшие дни Рамафоса объявит состав своего нового правительства.

Президентский срок в ЮАР составляет пять лет. Рамафоса стал главой государства в феврале 2018 года. Он сменил на этом посту Джейкоба Зуму, который ушел в отставку.

Зума занимал пост президента с 2009 года. Он является фигурантом ряда дел, связанных с коррупцией, взяточничеством, мошенничеством и оказанием преференций.

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