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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 20:38 04.07.2018 - 20:38

Дубай. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство Сирийской арабской республики (САР) и Служба ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает в среду агентство САНА.

По его информации, меморандум подписали заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал аль-Мекдад и директор ЮНМАС Аньес Маркайу.

"Меморандум предполагает, что ЮНМАС поддержит усилия сирийского государства по обезвреживанию мин, чтобы спасти жизнь сирийских граждан от мин, установленных вооруженными террористическими группировками", - говорится в сообщении САНА.

При этом Ф.аль-Мекдад подтвердил, что сирийская армия прилагает значительные усилия в сотрудничестве с дружественными силами для обезвреживания мин, установленных террористами.

1кю ар

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