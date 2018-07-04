Сирия и ООН подписали документ о сотрудничестве в разминировании
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Дубай. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство Сирийской арабской республики (САР) и Служба ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает в среду агентство САНА.
По его информации, меморандум подписали заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал аль-Мекдад и директор ЮНМАС Аньес Маркайу.
"Меморандум предполагает, что ЮНМАС поддержит усилия сирийского государства по обезвреживанию мин, чтобы спасти жизнь сирийских граждан от мин, установленных вооруженными террористическими группировками", - говорится в сообщении САНА.
При этом Ф.аль-Мекдад подтвердил, что сирийская армия прилагает значительные усилия в сотрудничестве с дружественными силами для обезвреживания мин, установленных террористами.
1кю ар
Интерфакс