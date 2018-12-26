Сирия может вновь стать членом Лиги арабских государств в 2019 году - СМИ

Этот контент был опубликован 26 декабря 2018 г. 12:45

Лондон. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Страны, входящие в Лигу арабских государств (ЛАГ), рассматривают возможность принятия в качестве члена Сирию, спустя восемь лет после ее исключения из альянса, сообщает в среду британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

"Источники сообщают, что в определенный момент в следующем году (президента Сирии - ИФ) Башара Асада пригласят на переговоры для того, чтобы он вновь занял свое место среди глав стран ЛАГ", - пишет издание.

Газета напоминает, что ранее на этой неделе суданский президент Омар Башир посетил Сирию, что было истолковано как дружеский жест в отношении Дамаска. О.Башир стал первым лидером страны-члена ЛАГ, который посетил Сирию за последние восемь лет.

Против повторного принятия Дамаска в альянс выступают США.

"Все больше членов из 22 стран ЛАГ соглашаются с тем, что Сирия должна быть вновь принята в альянс, однако Соединенные Штаты оказывают давление, как на Эр-Рияд, так и на Каир, чтобы отложить необходимое голосование", - подчеркивает The Guardian.

В ноябре 2011 года ЛАГ приостановила участие Сирии в деятельности организации, посчитав неприемлемым применение насилия против демонстрантов со стороны правительства.

В ЛАГ, которая в 1945 году объединила арабские государства, в настоящий момент входят 22 государства-члена.

1тэ ар

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