Дубай. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии работает над восстановлением нефтяной инфраструктуры, чтобы в дальнейшем привлечь в страну инвесторов, сообщает в среду портал "Аль-Монитор".

В середине октября под контроль сирийских властей перешли провинции Хомс и Хама, а также часть Ракки, в результате чего нефтяные и газовые месторождения в этом районе, известном как "треугольник", оказались под надзором сирийского министерства нефти, отмечает издание.

Так, после 13 октября, когда было достигнуто соглашение между курдскими Сирийскими демократическими силами (СДС) и властями Сирии, сирийские власти начали развертывание войск, чтобы обеспечить безопасность нефтяных скважин в Ракке.

Две недели спустя сирийские власти усилили контроль над нефтяными месторождениями на юго-востоке Ракки после того, как СДС согласились отойти на 30 км от границы с Турцией в соответствии с договоренностями, достигнутыми Москвой и Анкарой в Сочи. Это позволило сирийской армии перебросить силы в 90-километровую пограничную зону в северной провинции Эль-Хасака от поселения Рас-эль-Айн до поселения Эль-Камышлы, отмечает издание.

В то же время большая часть нефтяных месторождений к востоку от реки Евфрат, самые крупные среди которых - Румайлан, Сувайдия и Аль-Омар, остались под контролем СДС. Учитывая решение администрации США направить дополнительные войска на защиту этих месторождений, шансы того, что сирийские правительственные войска перехватят контроль над ними, малы. В связи с этим сирийские власти сфокусированы на том, чтобы усилить контроль над нефтяными месторождениями в центральной части страны и вокруг Ракки, отмечает издание.

В рамках деятельности по привлечению иностранных компаний в Сирию министерство нефти страны спонсировало выставку SyrPetro 2019, посвященную нефти и газу и прошедшую в конце октября в Дамаске, сообщает "Аль-Монитор".

По словам бывшего замминистра нефти в оппозиционном Временном правительстве Сирии Абдулкадера Аллафа, даже если властям Сирии удастся восстановить инфраструктуру на месторождениях, находящихся под их контролем, им все еще придется импортировать нефть, чтобы удовлетворить спрос. По словам Аллафа, сирийские власти контролируют только 10% всех нефтяных скважин и месторождений в стране.

Эксперт в сфере экономики Насер ат-Тамими заявил изданию, что объем добываемой в Сирии нефти не очень привлекателен для крупных международных компаний в сравнении с, например, уровнем добычи в Ираке. Так, добыча нефти в Сирии в 2017 и 2018 гг. снизилась в среднем до 24 тыс. баррелей в день, в то время как в Ираке в августе 2019 года возросла до 4,5 млн баррелей в день, сообщает издание.

По словам Ат-Тамими, в лучшем случае добыча нефти в Сирии может возрасти до 100 тыс. баррелей в день, если инвестировать согласятся китайские или российские компании. Он полагает, что наиболее вероятным инвестором является Китай.

"У Китая были нефтяные инвестиции в Сирию, и у него есть опыт в управлении инвестициями в районах, где происходят гражданские войны и конфликты, например, в Африке", - отметил Ат-Тамими.

По его словам, маловероятно, что многие международные компании, особенно из США и Европы, заинтересуются инвестициями в Сирию в отсутствие политического решения конфликта в Сирии.

"Таким образом, кажется, единственным вариантом для режима остается обратиться к российским и китайским компаниям", - отметил он.

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