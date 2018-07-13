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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 17:50 13.07.2018 - 17:50

*** Жертвами удара на востоке Сирии могли стать свыше 50 человек

Дубай. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Министерство иностранных дел Сирии направило послание генсеку ООН Антониу Гутерришу, а также в Совет Безопасности ООН после того, как при авиаударе, совершенном на востоке страны, как полагает Дамаск, международной коалицией под руководством США, погибли десятки человек, сообщает в пятницу агентство САНА.

"Незаконная "коалиция" преуспела лишь в убийстве ни в чем не повинных людей и разрушении инфраструктуры, в частности мостов, школ и объектов водо- и электроснабжения", - говорится в сообщении сирийского МИД.

В тексте отмечается, что представители коалиции хорошо знакомы с географией района, по которому был совершен удар.

Кроме того, ранее западные СМИ со ссылкой на контактирующих с оппозицией очевидцев сообщили, что жертвами удара, совершенного в ночь на пятницу, стали не менее 54 человек. Агентство САНА сообщало о 30 погибших, среди которых большинство - женщины и дети.

Согласно информации телеканала "Аль-Арабийя", официальный представитель коалиции США полковник Шон Райан заявил, что сообщения о жертвах среди мирного населения будут тщательно изучены. Помимо этого, он подтвердил, что самолеты коалиции действительно наносили накануне авиаудары по районам Аль-Сусса и Багур Фухани на востоке страны.

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