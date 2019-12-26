Этот контент был опубликован 26 декабря 2019 г. 1:39

*** Дамаск планирует привлечь США к международной ответственности за кражу сирийской нефти

Дубай. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Сирия и Россия приступили к совместной геологоразведке месторождений нефти и газа в Средиземном море, сообщила советник сирийского президента Бусейна Шаабан.

"Сирия начала совместно с российскими компаниями геологоразведочные работы по поиску месторождений нефти и газа в Средиземном море, об этом я сообщаю впервые", - заявила она в четверг в интервью телеканалу Al-Mayadeen.

Чиновник отметила, что давление на Сирию со стороны США не может повлиять на сирийскую экономику, власти работают над тем, чтобы сделать ее самодостаточной во всех областях.

По ее словам, Дамаск рассматривает возможность привлечения США к международной ответственности за незаконную добычу нефти на сирийской территории, что подрывает внутренний топливный рынок в стране.

"Они ворую сирийскую нефть и нарушают суверенитет Сирии", - сказала Шаабан.

Как сообщалось, США под предлогом защиты нефтяных месторождений в интересах оппозиционных Сирийских демократических сил на востоке Сирии сохраняют там военное присутствие. Президент Сирии Башар Аасад ранее заявлял, что США продают добываемую там нефть Турции.

1гк мк

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