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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 22:06 29.05.2018 - 22:06

*** Вашингтон ограничит свое участие в работе конференции на время председательства Сирии

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Сирия под руководством президента Башара Асада утратила доверие мирового сообщества и потому не может председательствовать в порядке своей очереди в Конференции по разоружению в Женеве, заявила во вторник представитель Госдепа США Хизер Нойерт.

"Подходит очередь Сирии председательствовать в Конференции по разоружению с 28 мая по 22 июня 2018 года. Мы возмущены невниманием сирийского режима к человеческим жизням и нарушениями Сирией международных обязательств... Сирия утратила доверие, чтобы председательствовать после повторного применения химического оружия против сирийского народа", - заявила Х.Нойерт в ходе брифинга в Госдепартаменте.

Она отметила, что на время председательства Сирии США ограничат свое участие в деятельности конференции.

"В течение следующих четырех недель мы ограничим наше участие в конференции. Однако мы продолжим представлять и защищать интересы США. Мы призываем другие ответственные страны выступить с нами против председательства Сирии", - добавила она.

Конференция по разоружению - постоянно действующий международный форум для обсуждения и выработки соглашений по вопросам разоружения. В конференции принимают участие 65 государств.

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