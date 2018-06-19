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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 16:26 19.06.2018 - 16:26

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство Сирии осудило патрулирование турецкими и американскими войсками окрестностей города Манбидж, говорится в заявлении, распространенном сирийским МИД.

"Сирия выражает решительный протест и абсолютное несогласие с вторжением турецких и американских сил в окрестности города Манбидж. Это является продолжением турецкой и американской агрессии против суверенитета Сирии и ее территориальной целостности", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска начали патрулирование в районе Манбиджа, и город будет избавлен от присутствия курдского ополчения.

4 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео согласовали в Вашингтоне план действий по выводу из города Манбиджа на севере Сирии курдов из Партии демократического союза, которую Анкара считает террористической организацией. Передвижения турецких военных проводится в соответствии с этим планом.

1кю ар

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