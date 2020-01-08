Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 14:27

Дубай. 8 января. ИНТЕРФАКС - Дамаск поддержал удары Ирана по базам в Ираке, которые используют военные США, указав на то, что Тегеран имеет право защищать себя от "американских угроз и нападений", сообщило в среду сирийское агентство САНА со ссылкой на МИД САР.

"Официальный источник в МИД САР подтвердил, что Сирия целиком и полностью солидарна с братским иранским народом в его праве на самооборону перед лицом угроз и нападений США", - говорится в сообщении САНА.

Согласно заявлению сирийского МИД, "Сирия возлагает на США ответственность за все последствия, возникающие из-за безрассудной высокомерной политики Вашингтона".

В Дамаске также подчеркнули, что суверенные государства могут реагировать на агрессию в свой адрес так, как сочтут нужным.

В ночь на среду иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

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