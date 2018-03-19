Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 18:33 19.03.2018 - 18:33

Дубай. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство иностранных дел Сирии в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу и нидерландскому председательству в Совбезе ООН заявило, что заявление Турции о контроле над Африном является незаконным и противоречит уставу ООН и международному праву, передает в понедельник агентство САНА.

В письме говорится, что Сирия "категорически осуждает турецкую оккупацию сирийского Африна и действия оккупантов, а также решительно требует немедленного вывода сил режима Турции с территорий Сирии, которые они оккупировали", отмечает агентство.

В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что сирийская оппозиция при поддержке Турции установила контроль над центром Африна.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, признанных Анкарой террористическими организациями, а также, по утверждениям турецких властей, против ИГ (террористическая организация, запрещена в России).

мм во бп

Neuer Inhalt Horizontal Line