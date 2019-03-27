Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 1:25

Нью-Йорк (ООН). 27 марта. ИНТЕРФАКС - Сирийское представительство при ООН выступило с инициативой проведения срочного заедания Совета безопасности в связи с признанием США суверенитета Израиля над Голанскими высотами, сообщают СМИ из всемирной организации.

Президент США Дональд Трамп в минувший понедельник официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Церемония подписания президентской декларации прошла в Белом доме в Вашингтоне. На ней присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находившийся с визитом в США.

Данный шаг США вызвал протесты и осуждение в большинстве стран мира, в том числе и среди союзников Вашингтона, включая таких, как ЕС и Канада.

1гк ВВ

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