Сирия соболезнует в связи с трагедией в Магнитогорске

Этот контент был опубликован 3 января 2019 г. 12:27

Дубай. 3 января. ИНТЕРФАКС - Сирия выразила России соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Магнитогорске, говорится в сообщении агентства САНА со ссылкой на МИД САР.

"Сирийская Арабская Республика выражает глубокие соболезнования руководству и народу дружественной Российской Федерации в связи с трагическим инцидентом в Магнитогорске", - говорится в сообщении.

МИД также выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного жилого дома по улице Карла Маркса.

38 человек погибли, поиски еще трех ведутся.

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