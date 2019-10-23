Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 23:00

Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - В брюссельской штаб-квартире НАТО в четверг и в пятницу пройдет совещание министров обороны стран альянса, на котором они обсудят состояние натовских миссий и операций, боеготовность вооруженных сил, увеличение военных расходов европейских членов НАТО, устойчивость телекоммуникационных систем, а также положение в Сирии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи приветствовал значительное сокращение насилия на северо-востоке Сирии после совместного заявления Турции и США. Он призвал все стороны к сдержанности, соблюдению норм международного гуманитарного права и подчеркнул необходимость политического решения конфликта.

Столтенберг и постпред США в НАТО Кей Бэйли Хатчисон приветствовали предложение министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании международных сил стабилизации на севере Сирии.

Глава НАТО сказал, что это предложение, "безусловно, будет обсуждаться" на встрече министров обороны. Он ожидает, что Крамп-Карренбауэр "поделится своими мыслями с другими союзниками".

Совещание министров обороны НАТО - это один из этапов подготовки к саммиту альянса, который состоится через шесть недель в Лондоне. Как отметил Столтенберг, на нем главы государств и правительств примут решения "по дальнейшей адаптации и укреплению альянса в быстро меняющемся мире".

Одна тем совещания министров, которую Столтенберг анонсировал в среду, - это контроль над вооружениями и разоружение. По его словам, альянс учитывает новые реалии, возникшие "из-за игнорирования Россией своих международных обязательств", а также в результате "появления новых участников и новых технологий".

В числе названных им целей НАТО - сохранение Договора о нераспространении, усиление контроля над ядерными вооружениями, модернизация Венского документа о военной прозрачности, разработка новых правил и стандартов для новых технологий.

Министры обороны также обсудят "ответы на гибридные угрозы" и укрепление устойчивости западных общественных систем.

Хотя состояние гражданской инфраструктуры стран-членов НАТО относится к сфере национальной ответственности, ее устойчивость является частью их обязательств друг перед другом.

Поэтому министры обороны примут решения по обновлению базовых требований к гражданским телекоммуникациям, повышению их надежности, как в мирное время, так и на случаи кризисов и конфликтов, в том числе систем пятого поколения (5G). Предлагается тщательная оценка рисков для систем связи, вызванных киберугрозами, а также последствиями иностранного владения, контроля этих систем или прямых иностранных инвестиций в них.

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