Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 16:07

Брюссель. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Ситуация в Сирии, в Афганистане, конфликт между Кипром и Турцией из-за турецких буровых работ на шельфе, Украина - таковы основные пункты проекта повестки дня заседания Совета ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге.

Работу совет начнет, как обычно, с краткого обзора актуальных вопросов международной политики. По этому разделу министры иностранных дел рассмотрят итоги дискуссий на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Они также затронут положение в Иране, в Персидском заливе, в Ливии и Венесуэле, следует из проекта, опубликованного в Брюсселе.

Обсуждение Сирии будет проходить, прежде всего, в связи с объявлением 23 сентября генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем о соглашении по формированию конституционного комитета. Ожидается участие в дискуссии спецпредставителя ООН по Сирии Гейра Педерсена.

"Эти дебаты будут также возможностью рассмотреть последнее развитие событий в стране", - говорится в проекте повестки.

Главы МИД стран ЕС планируют обсудить ситуацию в Афганистане главным образом в свете президентских выборов 28 сентября 2019 года.

"Они будут должны, кроме того, подвести итог недавнему развитию в мирных переговорах, а также усилиям, развернутым с целью прийти к надежному, достигнутому путем переговоров политическому решению конфликта", - сказано в документе Совета ЕС.

Министры обсудят продолжение Турцией буровых работ в восточном Средиземноморье. "Турция осуществляет новую буровую деятельность в 45 морских милях у южного побережья Кипра", - сообщают также в Брюсселе.

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини 4 октября проинформировала главу МИД Кипра Никоса Христодулидиса о решении включить в повестку дня Совета ЕС 14 октября в Люксембурге данный вопрос.

"Турция должна воздерживаться от таких действий и уважать суверенные права Республики Кипр на разведку и эксплуатацию своих природных ресурсов в соответствии с международным правом в рамках своей исключительной экономической зоны", - говорилось в коммюнике Европейской внешнеполитической службы по итогу телефонного разговора Могерини и Христодулидиса.

В нем отмечалось, что стороны обсудили "возможность адресных мер в свете продолжающейся буровой деятельности Турции".

В основную повестку дня совета включены также дебаты об Украине в качестве подготовки к обмену мнениями с украинским министром иностранных дел Вадимом Пристайко, который планируется в ходе последующего рабочего обеда.

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