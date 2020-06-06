Этот контент был опубликован 6 июня 2020 г. 15:52

Брюссель. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Больницы Афганистана скоро могут быть переполнены пациентами, инфицированными коронавирусом COVID-19, заявил журналистам министр здравоохранения страны Ахмад Джавад Османи.

"У нас заполнены почти все больничные койки, очень скоро у нас не будет (лечебных - ИФ) мощностей", - приводят его слова в субботу западные СМИ.

"Надвигается катастрофа", - сказал на той же пресс-конференции губернатор провинции Кабул Мохаммад Якуб Хайдари.

СМИ напоминают, что за последние сутки в Афганистане выявили 761 случай COVID-19, а их общее число выросло до 19 551. Власти отмечают, что масштабы эпидемии - больше ожидаемых, в том числе в Кабуле - эпицентре распространения коронавируса в стране.

Также всего подтверждены 327 летальных исходов среди инфицированных. Однако, как отметил губернатор Кабула, поступают сообщения о росте количества смертей, которые могут быть связаны с коронавирусом.

Ранее власти ввели режим изоляции в Афганистане, который население в значительной степени проигнорировало. Однако глава Минздрава пообещал с воскресенья усилить меры безопасности, включая поддержание масочного режима и дистанцирования в течение последующих трех месяцев.

Эксперты полагают, что власти могут тестировать в день всего 20% от всех лиц, у которых есть подозрения на коронавирус. При этом в Афганистане - среди прочих стран мира - одни из самых высоких показателей положительных результатов при тестировании населения на наличие коронавируса.

СМИ указывают, что конфликт в стране, обострившийся в последние месяцы, отвлек внимание властей и ресурсы от борьбы с эпидемией.

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