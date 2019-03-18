Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 12:05

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн считает, что следует дать высказаться британским депутатам относительно Brexit на предстоящем голосовании в парламенте, а затем рассмотреть позицию Великобритании.

"Это голосование важно не только для Великобритании, но также и для Европы. Надо дождаться результата последнего голосования (надеюсь, что оно будет последним), а потом посмотрим", - сказал глава МИД Люксембурга журналистам в понедельник по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

По его словам, нельзя допустить, чтобы беспорядок, который уже возник в Великобритании, перекинулся на ЕС.

"Мы готовы помочь британцам найти решение и избежать Brexit без соглашения", - отметил министр.

Отвечая на дополнительный вопрос, Ж.Ассельборн пояснил: "Если на самом деле просят продления (сроков выхода из ЕС - ИФ), то надо знать, почему. (...) Если продление позволит найти решение, я буду полностью "за". Но это продление должно иметь план, указывающий, что дальше произойдет".

Он считает, что нельзя допустить, чтобы продление послужило бесконечному обсуждению backstop - страховочного плана по ирландской границе. Это, по его мнению, не будет искомым решением.

Ж.Ассельборн выразил сожаление происходящим в британском парламенте, на "родине демократического парламентаризма", но он все же надеется, что будет найдено четкое решение.

"Сейчас ситуация, когда остается немного опций. Для британского парламента и для британской политики это становится довольно шатким", - констатировал глава МИД Люксембурга.

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