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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 20:34 03.07.2018 - 20:34

Варшава. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Юзеф Ивульский, до настоящего времени занимавший пост председателя Палаты труда и социального страхования Верховного суда Польши, во вторник принял на себя полномочия первого председателя этого суда Малгожаты Герсдорф, сообщает интернет-портал польской газеты "Речь Посполита".

Издание приводит слова главы канцелярии президента Польши Павла Мухи о том, что и глава польского государства Анджей Дуда, и М.Герсдорф на встрече в президентском дворце сошлись во мнении, что кандидатура Ю.Ивульского, судьи с наибольшим стажем, подходит лучше других на смену первому председателю.

После встречи А.Дуда объявил М.Герсдорф, что в связи с судебной реформой, вступившей в силу 3 июля, она отправлена в отставку.

Между тем, по словам пресс-секретаря Верховного суда Михала Ласковского, перед встречей с президентом М.Герсдорф назначила Ю.Ивульского лишь исполняющим обязанности главы Верховного суда на время ее отсутствия. Сама М.Герсдорф заявила, что в среду намерена прийти на работу, а затем взять отпуск.

П.Муха в свою очередь пояснил, что "судьи Верховного суда, которые не подали прошений о продлении мандата, с завтрашнего дня утратят статус судьи". По его словам, в эту категорию входит и первый председатель Верховного суда.

Ранее сообщалось, что со вторника в Польше вступил в силу новый закон о Верховном суде Польши, предусматривающий серьезные изменения процедуры назначения судей и требований к ним.

Закон, в частности, предусматривает снижение пенсионного возраста для судей Верховного суда Польши с 70 лет до 65 лет. При этом работающие в настоящее время в Верховном суде судьи имеют право подать прошение президенту на продление их мандата на три года. Кроме того, президент страны отныне сможет по своему желанию переназначать судей.

Газета отмечает, что из-за этого закона лишиться своих мест могут около 40% судей, если они не обратятся к президенту с просьбой о продлении мандата.

Эта судебная реформа позволит отправить на пенсию первого председателя Верховного суда Польши Малгожату Герсдорф, которой в конце прошлого года исполнилось 65 лет и чей мандат на этом посту, согласно единогласному решению судей Верховного суда, истечет в 2020 году.

"Я считаю себя председателем Верховного суда до 2020 года", - заявила она в интервью телеканалу TVN24, добавив, что не собирается подавать прошение на продление мандата.

По словам представителя по юридическим вопросам польского президента Анны Суровкой-Пасек, 11 судей Верховного суда старше 65 лет подали прошение президенту, однако они нарушили сроки подачи подобного заявления.

При этом еще 16 судей Верховного суда старше 65 лет направили президенту заявления с просьбой продлить их мандат, предоставив необходимые медицинские справки о физическом и психическом здоровье. По ее словам, А.Дуда позднее примет решение, продлевать ли их мандаты.

Также А.Суровка-Пасек выступила с предположением, что если бы М.Герсдорф подала соответствующее прошение А.Дуде, он бы вынес положительное решение по ее кандидатуре.

"До последней минуты мы ждали заявление от первого председателя. С нашей стороны мы готовы были пойти навстречу ожиданиям первого председателя и позволить ей завершить ее текущий срок в этой должности", - сказала она.

В Евросоюзе заявляют, что подобная реформа противоречит принципу независимости судебной системы и несменяемости судей. Накануне Еврокомиссия запустила процедуру о нарушении законодательства ЕС Польшей, которое может в итоге привести к санкциям для Польши.

"В соответствии с законом, нынешние судьи (в Верховном суде Польши - ИФ) смогут заявить о желании, чтобы президент продлил их мандат. Мандат может быть продлен на три года", - отмечается в заявлении Еврокомиссии, опубликованном в понедельник на официальном сайте.

"Критерии, по которым президент будет принимать решение, не установлены. Нет и юридической возможности пересмотра этого решения. Еврокомиссия уверена в том, что подобные меры нарушают принцип судебной независимости, учитывая несменяемость судей", - подчеркивается в документе.

При этом в Еврокомиссии заявили, что "Польша, таким образом, не выполняет свои обязательства по статье 19 (1) Договора о Европейском союзе, которая неразрывно связана со статьей 47 Хартии ЕС по правам человека". Статья 47 хартии предусматривает право граждан ЕС на эффективное обжалование и на доступ к беспристрастному суду.

По сообщению Би-би-си, у здания Верховного суда в Варшаве во вторник и среду пройдут демонстрации в поддержку судебной реформы.

В 2017 году Еврокомиссия уже инициировала другое расследование в отношении Польши из-за первой части судебной реформы. Принятый пакет законов предоставил министру юстиции право назначать и увольнять председателей судов, а парламенту страны - право назначать судей без консультаций с представителями судебной системы. Эти положения по-прежнему действуют в Польше, и в ЕС выступают за их аннулирование, однако процедура оспаривания еще не завершена.

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