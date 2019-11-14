Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 10:00

Рим. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Ночь на четверг в пострадавшей от сильнейшего наводнения Венеции прошла спокойно, уровень воды оказался ниже, чем ожидалось, сообщают итальянские СМИ.

Так, специалисты прогнозировали, что уровень воды в ночь на четверг составит 115 см выше нормы, но он достиг только 95 см.

Ожидается, что в течение четверга максимальный уровень воды составит 120 см. Такого уровня вода достигнет к 10:50 по местному времени (12:50 мск).

В результате вновь может затопить площадь Сан-Марко, отмечают СМИ.

"В ближайшие дни уровень воды будет существенно выше нормы", - говорится в сообщении центра прогнозирования и оповещения о приливах.

Накануне в Венецию приехал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он встретился с местными властями, чтобы обсудить ситуацию.

"Катастрофа, обрушившаяся на Венецию, стала ударом в сердце для нашей страны", - написал Конте в Twitter.

Он подчеркнул, что власти пока не могут оценить ущерб, нанесенный городу. В четверг пройдет техническая встреча совета министров, на которой, как пообещал Конте, будет согласовано объявление чрезвычайного положения в Венеции, после чего городу выделят первые средства на восстановление.

Глава правительства Италии пообещал, что к 2021 году завершится создание системы Mose ("Моисей"), которая призвана защитить Венецию от наводнений. Система строится с перерывами с 2003 году, затянувшиеся сроки ее создания вызывают серьезную критику со стороны жителей Венеции и всей Италии.

Уровень воды в Венеции во вторник поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в Венеции поднималась только в 1966 году. Тогда уровень воды достиг отметки в 194 см.

В среду пиковый уровень воды в городе превысил 140 см. Во время наводнения затопило центральную площадь Венеции Сан-Марко, одну из главных достопримечательностей города. Вода залила крипту находящегося на площади собора Святого Марка, в залах самого собора уровень воды превысил 1 метр.

Пострадал от стихии и центр прогнозирования и оповещения о приливах, который должен сообщать жителям и гостям города о затоплениях. Так, в результате наводнения была повреждена его телефонная линия.

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