Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 0:38

***Почти три миллиона человек в Идлибе живут в исключительно сложных обстоятельствах - представитель ООН

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Нью-Йорк (ООН). 25 октября. ИНТЕРФАКС - Обстановка внутри сирийской провинции Идлиб будет только ухудшаться, пока идлибскую зону деэскалации контролируют террористы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Очевидно, что обстановка внутри Идлиба будет только накаляться и ухудшаться, пока зону деэскалации контролируют террористы", - сказал он, выступая на заседании Совет Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии.

Небензя отметил, что в идлибской зоне деэскалации "сохраняется неспокойная обстановка".

"Введенный 31 августа режим тишины в целом держится, но боевики продолжают регулярной его нарушать и обстреливают позиции сирийских правительственных войск. Страдает гражданское население, инфраструктура, гибнут сирийские военнослужащие", - сообщил российский дипломат.

Он сообщил, что "растет недовольство мирных жителей, которые протестуют против засилия боевиков".

В свою очередь помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер сообщила, что в зоне деэскалации Идлиб на северо-западе Сирии "приблизительно три миллиона человек живут в исключительно сложных обстоятельствах".

"Примерно 2,1 млн человек зависят от гуманитарной помощи, 1,6 млн являются внутренне перемещенными лицами. Многие из них вынуждены переезжать неоднократно", - заявила она.

Миллер также добавила, что "по последней информации, боестолкновения пошли по нарастающей".

Представитель американской миссии при ООН Михаил Баркин заявил, что "любая военная эскалация в провинции Идлиб является безрассудной и представляет серьезную угрозу региональной стабильности, трем миллионам жизней гражданского населения и способности ООН оказывать гуманитарную помощь уязвимому населению".

Он призвал "режим (президента Сирии Башара) Асада и его союзников положить конец военным действиям в Идлибе и выполнять подписанное в сентябре 2018 года турецко-российское соглашение о прекращении огня".

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