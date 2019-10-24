Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 23:00

Нью-Йорк (ООН). 25 октября. ИНТЕРФАКС - Обстановка внутри сирийской провинции Идлиб будет только ухудшаться, пока идлибскую зону деэскалации контролируют террористы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Очевидно, что обстановка внутри Идлиба будет только накаляться и ухудшаться, пока зону деэскалации контролируют террористы", - сказал он, выступая на заседании Совет Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии.

Небензя отметил, что в идлибской зоне деэскалации "сохраняется неспокойная обстановка".

"Введенный 31 августа режим тишины в целом держится, но боевики продолжают регулярной его нарушать и обстреливают позиции сирийских правительственных войск. Страдает гражданское население, инфраструктура, гибнут сирийские военнослужащие", - сообщил российский дипломат.

Он сообщил, что "растет недовольство мирных жителей, которые протестуют против засилия боевиков".

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