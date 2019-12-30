Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 12:24

Стамбул. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Обстановка в Ливии грозит дальнейшим ухудшением и похожа на ситуацию, складывавшуюся в Сирии три года назад, сообщает в понедельник издание "Сабах" со ссылкой на слова специального советника президента Турции Ибрагима Калына.

"Там может быть и более кровавая война. Процесс напоминает ситуацию в Сирии три года назад. Каждый, кто видит там стратегическую возможность, вмешивается (в ситуацию - ИФ). Наконец, и Россия хочет быть включенной в процесс там", - заявил накануне советник в эфире местного телевидения.

Он подчеркнул, что новая гражданская война в Ливии будет неизбежной, если мировое сообщество не остановит командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара.

Также советник упомянул о дискуссии вокруг возможного развертывания турецкого контингента в Ливии, напомнив, что этот вопрос обсудит парламент Турции.

"После анализа всех условий наш президент (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ИФ) примет финальное решение. Тем временем, мы продолжим поддерживать правительство национального согласия (в Ливии - ИФ) в политическом и техническом отношении", - сказал Калын.

По словам Калына, шаги Турции в отношении Ливии основаны на законных требованиях легитимного правительства страны, и "Турция не намерена оккупировать страну".

Советник также выразил желание Анкары работать с Тунисом и Алжиром для урегулирования ситуации в Ливии.

Кроме этого, он напомнил о двух заключенных в этом году Турцией и Ливией соглашениях - военном и о разграничении морских зон, указав на то, что второе соглашение приветствовал Египет.

Ранее Эрдоган направил законопроект об отправке турецких войск в Ливию на рассмотрение парламента и выразил надежду, что документ будет утвержден 7 или 8 января. Он подчеркнул, что Турция намерена оказывать всю необходимую поддержку правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, признанному международным сообществом.

В минувшую субботу агентство "Анадолу" сообщало, что турецкие депутаты могут приступить к обсуждению вопроса об отправке войск в Ливию уже 2 января.

По данным СМИ, правительство национального согласия Ливии официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи от наступающих на город сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

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