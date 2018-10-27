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Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 13:42 27.10.2018 - 13:42

Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - В Стамбуле в субботу состоялась встреча министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

"Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили ситуацию в Сирии", - сообщило Минобороны РФ на своем сайте.

Ранее агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление турецкого министра обороны сообщило, что на встрече главы военных ведомств двух стран, в частности, обсудят ситуацию в сирийском Идлибе.

По информации агентства, Х.Акар также выразил надежду на то, что на переговорах 27 октября в Стамбуле удастся достичь прогресса в вопросе реализации договоренностей по Сирии.

"Турция ожидает больших успехов в вопросе реализации договоренностей по сирийскому конфликту", - сказал министр.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что встреча с участием лидеров Турции, России, ФРГ и Франции по сирийскому урегулированию будет направлена на сближение позиций сторон в рамках общих усилий для выработки долгосрочного решения сирийского кризиса.

Пресс-секретарь турецкого лидера отметил, что в повестке саммита - обсуждение ситуации в Сирии на местах, соглашение России и Турции по Идлибу, политический процесс, возможные способы устойчивого урегулирования конфликта в Сирии.

По его словам, Анкара рассчитывает, что четырехсторонний саммит в субботу в Стамбуле поможет сформировать сирийский комитет по конституции. И.Калын также сообщил, что на саммите президент Турции выскажется за необходимость сохранения договоренностей по Идлибу.

Российско-турецкие договоренности, достигнутые в прошлом месяце в Сочи, предусматривают создание в этой северо-западной провинции Сирии демилитаризованной зоны. По плану, к 15 октября из этой зоны должны были уйти все террористические формирования, однако до сих пор террористическая группировка "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - ИФ) отказывается покинуть демилитаризованную зону.

По сочинским договоренностям, которые помогли избежать широкомасштабной военной операции сирийской армии в Идлибе, задача размежевания умеренной оппозиции от террористов и вывод последних из демилитаризованной зоны возложена на Турцию.

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