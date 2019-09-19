Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 18:51

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Брюссель. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Решений по изменению условий сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ нет.

"Мы поговорили с министром энергетики Саудовской Аравии, Россия привержена выполнять сделку ОПЕК+ в полном объеме", - сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Да, мы вчера подробно разговаривали (с министром энергетики Саудовской Аравии - ИФ)", - сказал он.

Министр отверг возможность того, чтобы Россия в сентябре могла бы не выполнить сделку ОПЕК+ из-за перебоев с поставками нефти из Саудовской Аравии. "Нет, мы привержены тому, чтобы исполнять сделку в полном объеме", - подчеркнул он.

сс от ак ав*

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