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Брюссель. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Решений по изменению условий сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ нет.
"Мы поговорили с министром энергетики Саудовской Аравии, Россия привержена выполнять сделку ОПЕК+ в полном объеме", - сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Да, мы вчера подробно разговаривали (с министром энергетики Саудовской Аравии - ИФ)", - сказал он.
Министр отверг возможность того, чтобы Россия в сентябре могла бы не выполнить сделку ОПЕК+ из-за перебоев с поставками нефти из Саудовской Аравии. "Нет, мы привержены тому, чтобы исполнять сделку в полном объеме", - подчеркнул он.
сс от ак ав*