Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 19:26

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Брюссель. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Решений по изменению условий сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ нет.

"Мы поговорили с министром энергетики Саудовской Аравии, Россия привержена выполнять сделку ОПЕК+ в полном объеме", - сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы видим, что ситуация в Саудовской Аравии стабилизировалась, рынок в спокойном состоянии", - добавил он.

"Никаких решений по изменению этих договоренностей нет, и я уверен, что ситуация стабилизируется в ближайшее время. И сейчас то, что касается поставок нефти на рынки, нет никаких перебоев, и контрактные обязательства (Саудовской Аравией - ИФ) будут полностью выполнены", - сказал российский министр.

сс от ак ав*

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