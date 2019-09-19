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Брюссель. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Решений по изменению условий сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ нет.
"Мы поговорили с министром энергетики Саудовской Аравии, Россия привержена выполнять сделку ОПЕК+ в полном объеме", - сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Мы видим, что ситуация в Саудовской Аравии стабилизировалась, рынок в спокойном состоянии", - добавил он.
"Никаких решений по изменению этих договоренностей нет, и я уверен, что ситуация стабилизируется в ближайшее время. И сейчас то, что касается поставок нефти на рынки, нет никаких перебоев, и контрактные обязательства (Саудовской Аравией - ИФ) будут полностью выполнены", - сказал российский министр.
сс от ак ав*