Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 17:33

Брюссель. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Решений по изменению условий сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ нет.

"Мы поговорили с министром энергетики Саудовской Аравии, Россия привержена выполнять сделку ОПЕК+ в полном объеме", - сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы видим, что ситуация в Саудовской Аравии стабилизировалась, рынок в спокойном состоянии", - добавил он.

"Ситуация на нефтяном рынке скоро стабилизируется, никаких решений по изменению условий сделки ОПЕК+ нет", - уточнил министр.

сс от фф ав*

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