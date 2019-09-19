Брюссель. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Решений по изменению условий сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ нет.
"Мы поговорили с министром энергетики Саудовской Аравии, Россия привержена выполнять сделку ОПЕК+ в полном объеме", - сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Мы видим, что ситуация в Саудовской Аравии стабилизировалась, рынок в спокойном состоянии", - добавил он.
"Ситуация на нефтяном рынке скоро стабилизируется, никаких решений по изменению условий сделки ОПЕК+ нет", - уточнил министр.
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