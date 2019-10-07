Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 16:53

Нью-Йорк (ООН). 7 октября. ИНТЕРФАКС - Власти США остаются глухими к просьбе России выдать визы российской делегации для участия в сессии первого комитета Генассамблеи ООН, заявил зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

"За последние четыре дня ситуация не изменилась. Власти США остаются глухими к нашим просьбам изменить ситуацию и принять реальные шаги по ее исправлению", - сказал он, выступая в штаб-квартире ООН.

3 октября стало известно, что части делегации, направлявшейся на сессию первого комитета ГА ООН, не выдали американские визы. Об этом сообщил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Части делегации (пока не выдали визы - ИФ). Мы надеемся, что ситуация может измениться", - сказал он.

В связи с этим Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета и перейти в режим неформальных консультаций, пока США не выдадут визы всей российской делегации.

Первый комитет занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.

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