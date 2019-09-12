Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 13:34

Абу-Даби. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия надеется получить "ясную картину" относительно добычи в нейтральной зоне, которую она делит с Кувейтом, в ближайшие пару месяцев, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

По его словам, спорные вопросы, касающиеся возобновления добычи, в основном являются техническими.

Ранее на этой неделе министр говорил, что рассчитывает на скорое возобновление добычи в нейтральной зоне.

Нейтральная зона, площадь которой составляет более 5,7 тыс. квадратных километров, была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией 1922 года. В 1970 года страны договорились разделить эту зону, присоединив по ее половине к своим территориям при совместном использовании ее нефтяных ресурсов.

Конфликты между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах привели к полной приостановке производства нефти в нейтральной зоне, где может добываться порядка 500 тыс. баррелей в сутки (б/с).

В четверг Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд отметил, что возобновление добычи в нейтральной зоне будет компенсировано сокращением добычи в других регионах страны.

пк мв де

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