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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 12:56 14.03.2018 - 12:56

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд назвал неприемлемым и нарушающим верховенство закона применение нервнопаралитического вещества в отношении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочки Юлии.

В письме на имя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Т.Ягланд выразил "сочувствие в связи с применением нервнопаралитического вещества в Солсбери против Сергея и Юлии Скрипаль, в результате чего также пострадал ряд находившихся на месте лиц, включая детектива - сержанта Ника Бейли".

"Это неприемлемо и представляет собой опасное нарушение верховенства закона, что заслуживает внимания и рассмотрения всеми странами - членами организации", - подчеркнул генсек Совета Европы.

Он пожелал всем пострадавшим скорейшего восстановления.

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