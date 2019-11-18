Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 12:05

Брюссель. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Обстановка в Иране на фоне протестов против повышения цен на топливо нормализуется, но беспорядкам все еще не положен конец, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на слова представителя иранского правительства Али Рабиеи.

По его словам, ситуация в Иране стала "спокойней", но в то же время "остается ряд второстепенных проблем, а завтра и послезавтра у нас (у иранских властей - ИФ) уже не будет проблем с беспорядками".

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин в стране на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.

После этого в стране начались протестные акции. В основном они носили мирный характер, но в некоторых случаях стычки между полицией и протестующими все же происходили.

Акции протеста зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан. В частности, по данным местных СМИ, в Сирджане протестующие попытались поджечь нефтехранилище, но были остановлены силами полиции.

Число погибших в ходе протестов неизвестно. Иранские СМИ сообщали о гибели одного протестующего в городе Сирджан, также появлялась информация о гибели одного полицейского. В то время как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял о нескольких смертельных случаях.

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