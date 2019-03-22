Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 12:58

*** Маттарелла приветствовал скорое подписание меморандума о взаимопонимании по инициативе "Один пояс, один путь"

Рим/Берлин. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Италии Серджо Маттарелла принял в Квиринальском дворце председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает в пятницу агентство АНСА.

После встречи С.Маттарелла подчеркнул, что визит председателя КНР в Италию укрепляет сотрудничество двух стран.

"Сотрудничество между Италией и Китаем будет укреплено в ходе такого приятного визита председателя Си Цзиньпина торговыми соглашениями", - сказал президент Италии.

Также он приветствовал запланированное на субботу подписание меморандума о взаимопонимании между Италией и Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".

"Подписание меморандума показывает, что уделяется внимание созданию идеальных условий для итальянских и китайских предприятий", - подчеркнул С.Маттарелла.

Си Цзиньпин, в свою очередь, назвал встречу с С.Маттареллой продуктивной.

Италия - первый этап труне Си Цзиньпина по странам Европы.

Ранее в пятницу в Берлине подтвердили, что канцлер Германии Ангела Меркель 26 марта встретится в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и Си Цзиньпином.

"В следующий вторник канцлер отправится в Париж, в 10 часов там пройдет беседа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером", - сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

По ее словам, на встрече речь пойдет о многополярности современного мира и о том, как ее можно укрепить, а также о роли Европы и Китая в этом процессе. А.Меркель едет на встречу по приглашению Э.Макрона.

По словам У.Деммер, после встречи примерно на 11.00 (13.00 мск) запланирован совместный выход к прессе.

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