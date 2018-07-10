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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 8:17 10.07.2018 - 08:17

Пекин. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Применение силы недопустимо в отношениях между государствами всего мира, Китай направит $20 млрд кредитов арабским странам, Сирия, Иордания и Йемен получат от Пекина гуманитарную помощь на сумму $90,5 млн, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, открывая встречу министров иностранных дел Форума китайско-арабского сотрудничества в Пекине.

"Использование силы не является путем решения проблем, это не может привести к долгожданной безопасности", - сказал китайский руководитель.

Несмотря на то, что диалог может быть длительным, в его процессе могут возникать разногласия, тем не менее, только он может привести к желаемому результату, отметил он.

"Только народ вправе принимать решение о том, годится ли тот или иной путь развития для его страны", - подчеркнул председатель КНР.

Си Цзиньпин отметил, что, к сожалению, длительнее время приходится наблюдать вооруженные конфликты и столкновения на Ближнем Востоке. В то же время "сокращение числа конфликтов, проявление более серьезной терпимости и взаимного уважения является общим стремлением народов ближневосточных государств", подчеркнул он.

Он сообщил, что Китай предоставит арабским странам кредиты на $20 млрд на реализацию "проектов, которые обеспечат хорошие возможности для трудоустройства населения и окажут позитивное социальное воздействие в арабских государствах, нуждающихся в восстановлении".

Председатель КНР сказал, что Китай предоставит Сирии, Иордании и Йемену гуманитарную помощь на сумму 600 млн юаней ($90,5 млн).

Он отметил, что китайская сторона готова к участию в строительстве портов и железных дорог в арабских странах. По его словам, это поможет связать Центральную Азию, Восточную Африку и Индийский океан со Средиземноморьем.

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