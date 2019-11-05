Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 6:17

Шанхай. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество устранить барьеры на пути развития мировой торговли и подверг критике политику протекционизма.

"Нет ни одной страны, которая могла бы самостоятельно решить трудности, стоящие перед развитием мировой экономики", - сказал Си Цзиньпин, выступая на открытии международной импортной ярмарке в Шанхае.

Он подчеркнул: "Мы должны держаться за руки, а не отступать друг от друга. Нам нужно разрушать стены, а не возводить их. Мы должны твердо противостоять протекционизму и одностороннему подходу. Мы должны постоянно снижать торговые барьеры, оптимизировать глобальные цепочки производства и сбыта, совместно стимулировать рыночный спрос".

Си Цзиньпин подтвердил, что Китай будет и впредь открывать экономику и рынки, укреплять защиту прав интеллектуальной собственности.

Находящийся с визитом в Китае Президент Франции Эмманюэль Макрон, присутствовавший на церемонии открытия ярмарки, призвал Китай к большей открытости своей экономики

"Нам нужна большая открытость Китая и его внутреннего рынка", -сказал он, добавив, что "все французские, немецкие и европейские компании ожидают здесь больше обещаний от Китая".

1гк бп

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