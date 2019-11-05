Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 3:25

Пекин. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин дал высокую оценку деятельности администрации Гонконга и заявил о высокой степени доверия к ее главе Кэрри Лэм, сообщает во вторник агентство "Синьхуа".

Китайский руководитель сказал, что Лэм "проделала большую и тяжелую работу" и стремится стабилизировать ситуацию в Гонконге, отмечает агентство.

"Си выразил высокую степень доверия центрального правительства к Лэм и полное признание ее работы и работы ее команды", - говорится в сообщении.

Он заявил: "Прекращение насилия и хаоса и восстановление порядка остаются самой важной задачей для Гонконга в настоящее время", и призвал к "эффективным усилиям", направленным на улучшение жизни населения Гонконга и налаживание диалога со всеми слоями общества.

Встреча Си Цзиньпина с Лэм состоялась "на полях" международной торговой ярмарки в Шанхае.

В то же время, официальные китайские СМИ считают, что властям следует более жестко подходить к беспорядкам в Гонконге с целью наведения порядка в этом специальном административном районе Китая.

"Активизация актов насилия в Гонконге требует более жесткой линии для восстановления порядка", - говорилось в редакционной статье англоязычной газеты China Daily в понедельник.

"Эти выступления обречены на провал просто потому, что насилие будет наказано по всей строгости закона", - подчеркнула газета.

Газета Global Times в минувшее воскресенье призвала "правоохранительные органы Гонконга привлечь толпу к ответственности за вандализм как можно скорее".

Очередные акции протеста, прошедшие в Гонконге в минувшие выходные, сопровождались столкновениями демонстрантов с силами правопорядка, имеются пострадавшие.

В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые выступления. Поводом послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности, введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

1гк тг

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