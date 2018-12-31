Си Цзиньпин завил о неизменности политики открытости Китая и готовности отстаивать суверенитет

Этот контент был опубликован 31 декабря 2018 г. 15:37

Пекин. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин в телеобращении по случаю Нового года обещал, что в стране будет продолжена политика реформ и открытости для внешнего мира.

"Темпы нашей реформы не будут замедляться, а двери для внешнего мира будут открываться все шире и шире" - заявил китайский руководитель.

Он коснулся геополитической ситуации и отметил, что сегодня мир находится в беспрецедентно сложной ситуации.

"Но, независимо от того, как будет меняться международная обстановка, неизменным останется уверенность и решимость Китая в области защиты своего суверенитета и безопасности", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Он также сказал, что "неименным останется и искренность и добрая воля Китая в деле поддержания международного мира и стремления к общему развитию".

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