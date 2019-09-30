Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 16:14

Брюссель. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник заявил о намерении по-прежнему претворять в жизнь принцип "одна страна, две системы" и "высокую степень автономии" в Гонконге.

"Полное воссоединение родины (возвращение Гонконга под юрисдикцию КНР в 1997 году - ИФ) является неизбежным. Никто и никакая сила не сможет это остановить", - цитируют западные СМИ слова Си Цзиньпина из его речи накануне 70-летней годовщины провозглашения образования КНР.

Он отметил, что "при полной поддержке родины и согласованных усилиях" соотечественников "Гонконг будет процветать и развиваться вместе с материком".

Тысячи демонстрантов провели в минувшие выходные акции протеста на улицах Гонконга, несмотря на предпринятые полицейскими меры.

Кроме этого, протестующие запланировали демонстрацию 1 октября, когда будет отмечаться День образования КНР.

Также в Гонконге в воскресенье прошла демонстрация сторонников центральных властей, которая собрала сотни человек.

Власти Гонконга в связи с ситуацией в сфере безопасности сократили масштаб праздничных мероприятий, а также отменили фейерверк. Однако глава администрации Гонконга Кэрри Лам во главе делегации из 240 человек в понедельник отбудет в Пекин для участия в торжествах.

Протесты в этом году продолжаются в Гонконге 17-ю неделю подряд и изначально были вызваны намерением местных властей принять законопроект об экстрадиции жителей этого специального административного района КНР в другие районы Китая.

Администрация Гонконга отказалась от планов внесения поправок в закон об экстрадиции, которые изначально спровоцировали протесты, однако массовые выступления продолжаются.

Одновременно организаторы протестов выступили с призывами к США и Великобритании оказать помощь в "освобождении" Гонконга из-под контроля со стороны Пекина.

1ви аю

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