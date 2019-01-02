Си Цзиньпин заявил о недопустимости признания независимости Тайваня

Этот контент был опубликован 2 января 2019 г. 9:30

Пекин. 2 января. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что независимость Тайваня не является приемлемым вариантом для Китая, она противоречит истории и ведет в тупик, передает в среду агентство Associated Press.

"Мы желаем создать обширное пространство для мирного объединения, но мы не оставим места для сепаратистской деятельности по Тайваню", сказал Си Цзиньпин в выступлении, посвященном Тайваню.

Председатель КНР призвал обе стороны достичь консенсуса по единству как можно скорее и не оставлять эту проблему будущим поколениям.

"Политические разногласия, которые существовали долгое время, (. . .) негативно сказываются на здоровом и продолжительном развитии отношений на двух сторонах (Тайваньского - ИФ) пролива и не могут передаваться от поколения к поколению", - сказал Си Цзиньпин.

По словам председателя КНР, отход Тайваня от политики "одного Китая" навредит интересам тайванцев.

"Отклонение от принципа одного Китая обернется напряженностью и турбулентностью в отношениях на двух сторонах пролива, навредив интересам соотечественников на Тайване", - заявил Си Цзиньпин.

1мм ав

Neuer Inhalt Horizontal Line