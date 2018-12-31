Си Цзиньпин заявил о стремлении к непрерывному прогрессу в отношениях между Китаем и Россией

Этот контент был опубликован 31 декабря 2018 г. 4:14

Пекин. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов совместно с российским президентом Владимиром Путиным совместно вносить вклад в дело дальнейшего развития отношений между двумя странами.

"Уходящий год стал годом, имеющим особое значение в истории развития китайско-российских отношений", - подчеркивается в поздравительной телеграмме китайского руководителя президенту РФ В.Путину и всему российскому народу по случаю Нового года.

В ней отмечается, что в 2018 году между двумя странами "укрепились контакты на высоком уровне, постоянно углублялось политическое взаимодоверие, серьезные результаты были достигнуты в области практического сотрудничества".

"Обе страны тесно взаимодействовали по международным и региональным вопросам, играли конструктивную роль в деле защиты мировой справедливости, глобального мира и стабильности", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Он отметил, обращаясь к В.Путину: "В 2019 году исполняется 70 лет китайско-российским дипломатическим отношениям. Я хочу совместно с Вами добиваться дальнейшего развития двухсторонних отношений во всех областях во имя процветания наших стран и наших народов".

Текст телеграммы был передан агентством "Синьхуа".

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