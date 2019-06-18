Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 7:16

Пекин. 18 июня ИНТЕРФАКС - В ходе государственного визита в КНДР 20-21 июня председатель КНР Си Цзиньпин и северокорейский лидер Ким Чен Ын сконцентрируют внимание на обсуждении вопросов развития двухсторонних отношений и ситуации на Корейском полуострове, сообщил журналистам заведующий отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао.

Он отметил, что визит Си Цзиньпина приурочен к исполняющейся в текущем году 70-й годовщине установления дипотношений между двумя странами.

По словам чиновника, "стороны подведут итоги развития двухсторонних отношений за последние 70 лет, проведут углубленные переговоры по отношениям между Китаем и КНДР в новую эпоху и наметят курс их будущего развития".

"Они также обменяются мнениями по ситуации на Корейском полуострове применительно к достижению нового прогресса в политическом урегулировании ядерной проблемы полуострова", - сказал Сун Тао.

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