Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 9:36

Брюссель. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров в Пекине заявили о непоколебимой поддержке Парижского соглашения по климату, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на заявление лидеров двух стран.

В заявлении говорится, что Си Цзиньпин и Макрон подтвердили "твердую поддержку Парижского соглашения, которое они (лидеры - ИФ) рассматривают как не имеющий обратного хода процесс и как рамки для решительных действий в отношении климата".

При этом Макрон выразил сожаление по поводу тех решений, которые принимают некоторые страны в своей климатической политике. Однако, отмечают СМИ, Макрон не указал прямо на США, которые в минувший понедельник начали официальный процесс выхода из Парижского соглашения, который завершится через год.

Президент США Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Однако, напоминают американские СМИ, согласно условиям соглашения, официально отказаться от него можно было лишь 4 ноября 2019 года.

1аю ар

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