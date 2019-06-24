Пекин. 24 июня. ИНТЕРФАКС - В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом "на полях" G20 председатель КНР Си Цзиньпин не будет обсуждать темы, касающиеся ситуации в Гонконге, заявил помощник министра иностранных дел КНР (в ранге замминистра) Чжан Цзюнь.
"Могу сказать со всей определенностью, что на G20 тема Гонконга обсуждаться не будет, и мы не позволим поднимать вопрос Гонконга", - сказал дипломат на брифинге в Пекине, посвященном участию китайского лидера в саммите "двадцатки" в японской Осаке.
Он подчеркнул: "Все, что касается Гонконга, относится к внутренним делам Китая, ни одна страна мира не имеет права вмешиваться".
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином вопрос о ситуации в Гонконге на встрече в Осаке.
Саммит запланирован на 28-29 июня.
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