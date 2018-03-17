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Этот контент был опубликован 17 марта 2018 г. 3:57 17.03.2018 - 03:57

Пекин. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Си Цзиньпин в субботу был переизбран председателем Китайской Народной Республики и председателем Центрального военного совета (ЦВС) КНР на проходящей в Пекине 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая).

Депутаты форума проголосовали за его кандидатуру на два поста, выдвинутую ЦК Коммунистической партии Китая, единогласно.

Си Цзиньпин занимает посты главы китайского государства и ЦВС с 2013 года.

По традиции, председатель КНР совмещает посты главы государства и председателя ЦВС. Ранее срок пребывания председателя КНР и ЦВС китайской конституцией ограничивался двумя пятилетними сроками. На нынешней сессии ВСНП в основной закон государства было внесено изменение, которым эти ограничения были упразднены.

В соответствии с установленным порядком, на время тайного голосования журналистов попросили покинуть зал, чтобы не мешать депутатам в спокойной обстановке сделать свой выбор.

Во второй половине дня депутаты сессии рассмотрят предложенные ЦК КПК кандидатуры на посты премьера Госсовета КНР, председателей Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры. Их выборы должны пройти в воскресенье.

гк тг

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