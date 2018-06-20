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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 3:24 20.06.2018 - 03:24

Пекин. 20 июня. ИНТЕРФАКС - В ходе состоявшихся в Пекине переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином китайской руководитель заявил о решительной поддержке действий Северной Кореи в направлении денуклеаризации Корейского полуострова, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Си Цзиньпин решительно подержал нашу позицию и решимость в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, заявив, что Китай продолжит играть конструктивную роль", - пишет агентство.

Оно добавило, что "переговоры прошли в теплой, открытой и дружественной атмосфере".

Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын обещал китайскому руководителю, что Пхеньян будет поддерживать постоянные контакты с китайскими представителями для того, чтобы "обеспечивать подлинный мир в процессе формирования нового будущего" полуострова.

Как сообщил МИД КНР, во время переговоров стороны пришли к согласию в том, что необходимо "совместными усилиями развивать нынешнюю тенденцию к обеспечению мира и стабильности на Корейском полуострове".

В сообщении МИД отмечается, что Си Цзиньпин "с удовольствием наблюдает" за реализацией договоренностей КНДР и США по "денуклеаризации и формированию механизма обеспечения длительного мира" на полуострове и высоко оценивает "стратегические контакты" Китая и Северной Кореи, нынешний визит лидера КНДР в Пекин.

Ким Чен Ын прибыл в Пекин во вторник с третьим за три месяца визитом. Как отмечали СМИ, целью визита было проинформировать китайское руководство об итогах саммита КНДР-США в Сингапуре 12 июня и определить направления дальнейшего сотрудничества с Китаем по проблеме Корейского полуострова.

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